В аварии с экскурсионным автобусом в Турции погибли 11 человек

В Турции попал в аварию экскурсионный автобус, 11 человек погибли, 46 пострадали.

Туристический автобус попал в ДТП на пути из Анкары в Бурсу, сообщает Anadolu. 11 человек погибли, 44 получили ранения.

Авария произошла на 12-м километре трассы Эскишехир – Божуюк, автобус врезался в деревья.

По данным Evrensel, в аварии погибли 11 человек и пострадали 46.