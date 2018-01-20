В США умерла обладательница «Оскара»

Американская актриса Дороти Мэлоун, получившая «Оскар» за киноленту «Слова, написанные на ветру», скончалась в США в возрасте 92 лет.

О смерти актрисы сообщил ее менеджер Берт Шапиро, передает Variety. Мэлоун скончалась в Далласе по «естественным причинам».

Дороти Мэлоун родилась в 1925 году в Чикаго. Самыми известными ее работами стали «Глубокий сон», «Убийца, запугавший Нью-Йорк» и «Слова, написанные на ветру», за который она удостоилась «Оскара» в 1957 году.

Последним появлением актрисы на большом экране стал фильм «Основной инстинкт» с Шарон Стоун и Майклом Дугласом, выпущенный в 1992 году.