В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала

Взгляд
2 января, вторник  |  Последнее обновление — 19:53  |  vz.ru
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Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

2017 год запомнится как год начала стабилизации, восстановления и ростаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень. Подробности...
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Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
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В России наступает золотое десятилетие детства

Развитие детства стало долгосрочной и перспективной инвестицией государстваФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Новый 2018 год начинается со знакового события: с 1 января все первенцы будут получать президентскую «зарплату». Поддержка молодых семей становится долгоиграющим мировым трендом, и в России вводятся беспрецедентные условия для демографического скачка вперед. Подробности...
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«Подсказки» США нацелены на разжигание «персидской весны»

Экономические требования протестующих быстро переросли в политические, отмечают экспертыФото: DPA/Global Look Press
В Иране третий день не стихают массовые беспорядки. Протесты начались с экономических лозунгов против повышения цен, но быстро переросли в политические. Непростой ситуацией в республике пытаются воспользоваться «враждебные внешние игроки» не только на Ближнем Востоке, но и на Западе. Так, США уже публично пообещали «не остаться в стороне» и помочь иранцам в борьбе с «жестоким режимом». Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
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На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
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      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
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      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
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        • Слишком суровый

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        • Да, знаю

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        • Нет

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          В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала

             2 января 2018, 17:39
          Фото: Goran Tomasevic/Reuters
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          В Сирии три бригадных генерала армии САР погибли за три дня.

          Как передает Telegram-канал WarJournal, анализирующий военные конфликты по всему миру, 2 января в ходе боев в Харасте погиб бригадный генерал армии САР Хабиб Махрез Юнис.

          Днем ранее там же погиб командир 138-го танкового батальона сирийской гвардии Али Диоп, а 31 декабря в Харасте погиб бригадный генерал сирийских Сухопутных войск Мохамед Дженад.

          Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что гибель генерала Захреддина стала огромной потерей для Сирии.


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