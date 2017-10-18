В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала

В Сирии три бригадных генерала армии САР погибли за три дня.

Как передает Telegram-канал WarJournal, анализирующий военные конфликты по всему миру, 2 января в ходе боев в Харасте погиб бригадный генерал армии САР Хабиб Махрез Юнис.

Днем ранее там же погиб командир 138-го танкового батальона сирийской гвардии Али Диоп, а 31 декабря в Харасте погиб бригадный генерал сирийских Сухопутных войск Мохамед Дженад.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что гибель генерала Захреддина стала огромной потерей для Сирии.