Американские стратегические бомбардировщики подлетели к границам Ленобласти

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H с бортовыми номерами 61-0005 и 60-0012, способные нести ядерное оружие, совершили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии вблизи российских рубежей в районе Финского залива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

На борт самолетов, поднявшихся с базы ВВС США Фэрфорд в Великобритании, был загружен учебный боекомплект для проведения тренировочных бомбометаний, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе сообщалось, что США отправили в район Балтики три стратегических бомбардировщика B-52H, обладающих способностью нести ядерное оружие.