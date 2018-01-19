Собчак предупредили об опасности «креститься фекалиями»

Жители Томской области предупредили телеведущую и кандидата в президенты России Ксению Собчак о возможных последствиях крещенского купания в протекающей через Томск речке Ушайка, в которую выведено множество канализационных коллекторов.

Поступок телеведущей вызвал немало язвительных шуток и острот со стороны местных жителей. По их словам, речка Ушайка – одна из самых загрязненных рек области, в нее выведено множество канализационных коллекторов, которые без всякой очистки сбрасывают канализацию в речную воду, сообщил «Московский комсомолец».

В одном из томских пабликов пользователи выразили удивление тем, что никто из сопровождающих не предупредил кандидата в президенты об опасности такого опрометчивого шага.

«Символично, мадам нырнула в фекальную Ушайку, «крестившись» фекалиями....», –написал один из пользователей.

«Фекальная речка... Проблем от такого «купания» будет целый букет...», – предупреждают местные жители.

По данным издания, в октябре прошлого года областная прокуратура проводила проверку по факту загрязнения Ушайки сточными водами. Тогда эксперты установили, что в сточных водах содержатся загрязняющие вещества в концентрации, превышающей предельно допустимый уровень. В частности, по нефтепродуктам показатели оказались превышены в пять раз, по железу – в четыре раза, по аммоний-ионам – в 50 раз.

Ранее в пятницу Собчак сообщила, что в деревне Корнилово под Томском окунулась в иордань при температуре минус 40 градусов.

Перед этим были распространены кадры крещенского купания с участием президент России Владимира Путина, который окунулся в иордань на Селигере и поучаствовал в крещенском богослужении в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь.