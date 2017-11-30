Польский суд отказался считать надругательством вытирание ног об украинский флаг

Суд наказал трех человек, которые в сентябре 2017 года в польской Свиднице вытерли ноги об украинский флаг.

По решению суда нарушители должны выплатить владельцу флага его стоимость и заплатить штраф, сообщает «Польское радио».

В сентябре 2017 года видеокамера, установленная на муниципальном здании на Свидницкой площади, зафиксировала, как трое снимали с одного из зданий украинский флаг. Его повесило над входом в Судетскую торгово-промышленную палату агентство по трудоустройству Smart Work, расположенное там же.

На видео попал момент, когда молодая девушка забирается на плечи мужчине и снимает флаг. Затем пара идет с флагом на другую улицу, где двое человек вытирают свою обувь о символ украинской государственности.

Муниципальная охрана задержала компанию на месте и вызвала полицию. Затем на сайте охранного ведомства появилось сообщение о «публичном надругательстве» над флагом. Задержанные подозревались в нарушении одной из статей УК Польши, согласно которой виновные в повреждении, уничтожении или надругательстве над символом иного государства наказываются штрафом, ограничением либо лишением свободы на срок до одного года.

В свою очередь городская полиция выдвинула задержанным обвинения в «краже и уничтожении имущества». «Над флагом не совершалось надругательство. Он был вывешен частно, а не правительством или органом власти», – заявляла пресс-секретарь уездной комендатуры полиции Свидницы.

По решению суда, каждый из троих молодых людей должен заплатить штраф в размере 300 польских злотых. Нарушители также должны выплатить 150 злотых компании, которой принадлежал флаг.