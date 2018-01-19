Ученик распылил перцовый газ в школе в Приморье, есть пострадавшие

Ученик восьмого класса распылил в школьном туалете перцовый газ, в результате чего четверо подростков были госпитализированы с признаками аллергической реакции, сообщила пресс-служба УМВД по Владивостоку.

«Ученик восьмого класса купил в магазине защитный перцовый баллончик и распылил его в туалетной комнате школы. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали четверых 13-летних подростков с признаками аллергической реакции. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. После проведения профилактических процедур подростки переведены на амбулаторное лечение», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там отметили, что в результате инцидента на родителей подростка составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а на магазин, в котором старшеклассник приобрел перцовый баллончик – по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Напомним, ранее в Раменском районе госпитализированы около 20 учеников одной из местных школ после того, как в здании был распылен перцовый баллончик, а ученик седьмого класса принес в школу № 17 Грозного баллончик с перцовым газом и распылил его содержимое на первом этаже, в результате с отравлением были госпитализированы 32 ребенка.