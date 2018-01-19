Экс-глава ГИБДД Кемеровской области получил срок за ДТП с четырьмя погибшими

Абаканский горсуд признал виновным экс-начальника ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина в совершении ДТП, в котором четыре человека погибли, и назначил ему четыре года шесть месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

«Мовшин признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», ему назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение суда.

В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что обвинение просило для Мовшина пять колонии-поселения. В ходе судебного разбирательства Мовшин своей вины не признал.

После оглашения приговора он был арестован в зале суда.

Напомним, в конце апреля 2017 года на трассе Кемерово – Яшкино столкнулись Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Premio. Две пассажирки Toyota Premio умерли на месте происшествия, еще две – позже в больнице.

Одним из участников ДТП был пенсионер, бывший офицер полиции Юрий Мовшин, в крови которого не было выявлено алкоголя.

Сообщалось также, что дело экс-главы ГИБДД Кузбасса о смертельном ДТП передали в суд.