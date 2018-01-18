Опубликован вид на российские ракетоносцы Ту-160 глазами бельгийских пилотов

Опубликовано видео, снятое с помощью нашлемной системы обнаружения (JHMCS) пилотов бельгийских F-16, которые вылетели для сопровождения российских ракетоносцев Ту-160 над Северным морем.

Так как используется видео, снятое JHMCS, оно содержит некоторые сведения о высоте и скорости полета (около 27 тыс. футов и 317 узлов), пишет Aviationist.

Самолеты Бельгии сопровождали российские Ту-160 до тех пор, пока не передали эту миссию британским истребителям.

Напомним, министерство обороны Великобритании опубликовало видео перехвата российских ракетоносцев Ту-160 над Северным морем.