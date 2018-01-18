Военный рассказал, как задавил на танке сослуживца под Челябинском

Стали известны подробности гибели механика-водителя, задавленного танком под Челябинском, сообщает главное военное следственное управление СК России.

Открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщается на сайте управления.

По словам военного, который участвовал в инциденте, он и погибший механик-водитель «получили приказ транспортировать заглохший танк». Он подъехал на другом танке к «заглохшей боевой машине на расстояние около метра», после чего механик начал крепить транспортировочный трос.

Управлявший танком военный отпустил педаль сцепления, из-за чего танк поехал и «придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оба дела соединены в одном производстве.