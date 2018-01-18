Трамп пообещал создать вооруженные силы США, «каких никогда раньше не было»

Президент США Дональд Трамп перед встречей с американским военным руководством в Пентагоне заявил, что Вашингтону как никогда нужны вооруженные силы, и поэтому на них и дальше будут выделяться средства.

«Мы будем ассигновать средства нашим вооруженным силам, у нас будут вооруженные силы, каких никогда раньше не было. И все потому, что никогда нам не были настолько нужны вооруженные силы, как сейчас», – заявил Трамп, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре Трамп попросил конгресс об увеличении бюджета Пентагона. в сентябре Сенат США выделил Пентагону на 2018 год 692 млрд долларов.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах газета ВЗГЛЯД предсказывала предстоящее увеличение военных расходов США.