Экс-посол Швеции оценил вероятные последствия войны с Россией

Бывший посол Швеции в России Свен Хирдман заявил, что война с Россией привела бы к концу шведской нации.

В своей статье, опубликованной в газете Vestmanlands Läns Tidning, он призвал к повышению уровня доверия между российским и шведским обществом и указал на то, что высказывания о «российской угрозе» достаточно опасны, так как «меняют дружелюбное отношение России к Швеции», передает РИА «Новости».

Хирдман заявил также, война с Россией привела бы к концу шведской нации.

Дипломат призвал повысить степень доверия между Россией и Швецией и предостерег шведские власти от бойкота России из-за Крыма.

«Швеции нужно принять все возможные меры по снижению уровня напряженности между великими державами, а не способствовать ее усилению, следуя в фарватере внешней политики США», – заключил Хирдман.

Напомним, ранее в Швеции пожаловались на шпионаж со стороны России и Китая в энергетике.