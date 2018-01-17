Турция пообещала не допустить создания проамериканских сил погранбезопасности

Анкара примет все меры, чтобы в Сирии не были созданы силы пограничной безопасности США, следует из заявления совета нацбезопасности Турции.

Как сообщает РИА «Новости», совет нацбезопасности Турции потребовал от США, чтобы оружие, которое они поставили курдам в Сирии, было немедленно возвращено.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе встречи с ним на полях саммита по безопасности и стабильности на Корейском полуострове в Ванкувере опроверг создание «сил безопасности границы» в Сирии. До этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что создаваемые Вашингтоном «силы безопасности границы» угрожают национальной безопасности его страны и будут уничтожены.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, известие о создании американцами из курдов и бедуинов «армии по защите границ Сирии» восприняли в штыки и Дамаск, и Анкара.