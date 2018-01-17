В Сирии погиб известный военный корреспондент

Политуправление правительственной армии Сирии сообщило о гибели подполковника Валида Халиля, известного в стране военного журналиста, освещавшего боевые действия против террористов в предместье Хараста в 10 километрах от Дамаска.

Отмечается, что 39-летний Валид Халиль был одним из самых опытных военных корреспондентов и неоднократно награждался «за проявленную отвагу при выполнении профессионального долга как офицер и военный репортер», передает ТАСС.

Халиль закончил отделение журналистики Дамасского университета, а также военно-политический колледж. В сентябре прошлого года его репортаж о героизме, проявленном сирийскими военными, признали лучшим на первом фестивале сирийских СМИ.

В сирийской армии подчеркнули, что с началом военного конфликта в Сирии Халиль постоянно находился на самых важных участках фронта – в Пальмире, Алеппо, Эль-Кусейре, Абу-Кемале, Меядине, Эль-Кунейтре и других.

В понедельник сообщалось, что правительственная армия Сирии оставляет город Аштан в провинции Хама из-за натиска террористов из группировки Ахрар аш-Шам.

11 января террористические группировки начали крупномасштабное наступление на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб, воспользовавшись тем, что военные участвуют в операции на авиабазе Абу-Духур.