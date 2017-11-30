В окрестностях Детройта упал метеорит

Неподалеку от американского города Детройт в штате Мичиган упал метеорит, сообщили в национальных метеорологической и геологической службах США.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что вспышка и хлопок не были громом или молнией, передает РИА «Новости».

«Вероятно, это был метеорит. Мы продолжаем следить за данными астрономических ведомств, чтобы подтвердить это официально», – говорится в сообщении детройтского подразделения ведомства.

В свою очередь, геологическая служба США подтвердила, что метеорит упал во вторник вечером, вызвав землетрясение магнитудой 2,0.

По информации Американского метеоритного сообщества, после вспышки в небе его серверы оказались перегружены из-за большого количества желающих рассказать о случившемся.

Очевидцы описывают увиденное как яркую вспышку света и «сотрясающий дома» гром.

Многие опубликовали в соцсетях видео, записанные камерами, которые установлены в домах и автомобилях.