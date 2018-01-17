На борту летевшего из Краснодара в Москву самолета скончался пассажир

Самолет, выполнявший рейс Краснодар – Москва, совершил экстренную посадку в Воронеже из-за смерти на борту одного из пассажиров, сообщила пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

По словам Шерминой, инцидент произошел поздно вечером во вторник. Пассажир во время полета в Москву почувствовал себя плохо. Для оказания медицинской помощи было решено посадить борт в Воронеже.

«В Воронеже была вынужденная посадка. К сожалению, на момент посадки мужчина уже скончался», – передает РИА «Новости» слова Шерминой.

По ее словам, мужчина летел в Москву вместе с женой, его тело забрали медики.

Напомним, ранее лайнер, следовавший из Москвы в Хабаровск, экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира; после посадки мужчина скончался по пути в больницу.