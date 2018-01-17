Жертвами крушения военного вертолета в Колумбии стали 10 человек

В результате крушения военного вертолета Ми-17 у города Сеговия погибли 10 человек, сообщают информационные агентства.

Сухопутные силы Колумбии сообщили, что на борту был «экипаж в составе двух офицеров и двух сержантов, а также шести пассажиров, четверо из которых были военными, а двое гражданскими», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Находившиеся на борту люди проверяли пункты заправки для «повышения готовности проведения военных операций».

В колумбийской армии сообщили, что вертолет не был сбит.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос выразил соболезнования семьям погибших.