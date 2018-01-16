В Госдуме предложили запретить возврат непроданного товара поставщикам

Группа депутатов Госдумы во главе Ириной Яровой внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, запрещающий ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам.

«Чем вредны и опасны возвраты нереализованной продукции – это прямой экономический ущерб производителя, это прямые экономические потери, это нарушение всех требований санитарно-эпидемиологических, гигиенических, когда у производителя возникает искушение, в том числе уже просроченный товар использовать в переработке», – цитирует Яровую «Интерфакс».

Депутат также отметила, что считает возврат нереализованной продукции нарушением интересов покупателя, «потому что любые потери производителя – это понижение качества в дальнейшем».

Авторы проекта предлагают исключить из действующего законодательства запрет торговым сетям навязывать поставщикам условия о возврате товаров, не проданных по истечении определенного срока. Вместо этой нормы предлагается прописать запрет «заключать договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставку продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока».