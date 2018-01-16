Минобрнауки отреагировало на данные об увольнении выпускников МГИМО из МИД Польши

Министерство образования и науки России возмущено решением МИД Польши уволить всех выпускников МГИМО из ведомства, заявил замглавы Минобрнауки Павел Зенькович.

«Честно говоря, это уже ни в какие ворота», - сказал Зенькович. По его словам, он тоже является выпускником МГИМО, передает ТАСС.

Ранее источники сообщили, что МИД Польши собирается уволить всех выпускников МГИМО. В самом внешнеполитическом ведомстве не подтвердили и не опровергли это сообщение.