В МИД Польши прокомментировали сообщения об увольнении выпускников МГИМО

В пресс-службе польского внешнеполитического ведомства прокомментировали сообщения некоторых СМИ о возможных увольнениях из МИД республики выпускников МГИМО.

Как заявили в ведомстве телеканалу РЕН, новый глава МИД Польши пока не принял по этому поводу никаких решений, добавив, что информация об увольнениях распространилась от одного журналиста.

В МИД Польши при этом не подтвердили, но и не опровергли сообщения о якобы увольнении из ведомства выпускников российского вуза.

Ранее со ссылкой на источник радиостанции RMF FM сообщалось, что МИД Польши собирается уволить всех выпускников МГИМО.