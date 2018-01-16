В МИД Польши прокомментировали сообщения об увольнении выпускников МГИМО

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17 января, среда | Последнее обновление — 05:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Тиллерсон выразил уверенность в единстве позиций США, России и Китая по КНДР
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Взыскать с России деньги французам мешает соглашение времен Ельцина
Македонию затягивают в НАТО ради «щелчка по носу» Москве
Реакция бедняков на благотворительность оказывается парадоксальной
Угроза перевешать венгров чревата серьезными последствиями
Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ
За новой атакой на Порошенко стоит Джордж Сорос
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Стихийная коалиция лидеров общественного мнения объединила по принципу ненависти к Порошенко людей абсолютно разных взглядов и интересов. Но мы должны четко понимать, кто запускает эту волну и какой результат она должна принести. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Это был наш русский Че Гевара
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Ушел Виктор Иванович Анпилов. Ушла эпоха. Очень жалко. Умер искренний борец за людей. Человек, прошедший всё и не сломленный в своих убеждениях. Он всегда был впереди и никогда не боялся ничего. Подробности...
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Что на самом деле сказал Владимир Путин о теле Ленина и мощах святых
Сергей Худиев, публицист, богослов
По социальным сетям разбежались громкие заголовки: «Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых», «Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством» и тому подобные. Заголовки вызвали ожидаемое волнение. Подробности...
Обсуждение: 77 комментариев
Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России
В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом годуПодробности...
В пермской школе № 127 произошла резня
Массовая резня произошла в пермской школе № 127 в первый день учебы после зимних каникул. По последним данным, пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы, один ребенок, четвероклассник, находится в критическом состоянииПодробности...
Второй дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне на крымском мысе Фиолент под Севастополем. Боевые расчеты развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и начали отслеживание целейПодробности...
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