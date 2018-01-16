Песков объяснил запрет «Левада-центру» работать в рамках предвыборной кампании

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что, согласно законодательству, «Левада-центр» как иностранный агент не может работать в рамках предвыборной кампании.

«В данном случае речь идет о том, что предписано законом. Есть другие крупные организации, которые занимаются социологическими исследованиями. Безусловно, «Левада-центр» – это крупная организация, которая имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованию закона, будучи агентом, организация не сможет выполнять этот вид деятельности», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что «Левада-центр» не будет публиковать данные своих исследований в рамках предвыборной президентской кампании, хотя продолжит их проводить.

Во время думских выборов 2016 года «Левада-центр» признали иностранным агентом, а по избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах.