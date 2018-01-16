В Кремле описали варианты бюджетного маневра

Российские власти задумались над вариантами бюджетного маневра, в том числе увеличением расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру, а также оптимизацией налогов, заявил помощник президента Андрей Белоусов.

На данный момент «прорабатываются разные варианты» бюджетного маневра. Расчеты администрации президента России и Центра стратегических разработок (ЦСР) «близки»: расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру планируется увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду иных статей, передает РИА «Новости» слова Белоуслова.

Оптимизация налогов «рассматривается» властями, однако пока точных решений нет, добавил помощник президента.

Напомним, в декабре Владимир Путин подписал закон, согласно которому будут списаны задолженности по имущественным налогам физических лиц.