Путин подписал закон о списании долгов по налогам

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому списывается задолженность по имущественным налогам физических лиц.

Согласно закону, будут списаны долги физических лиц, образовавшиеся на 1 января 2015 года, по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному налогу, сообщает «Интерфакс». Задолженность по пеням также будет списана.

Индивидуальным предпринимателям спишут долги по всем налогам, кроме налога на добычу полезных ископаемых, акцизов. Также коммерсанты должны будут погасить задолженности по налогам, возникшим после перемещения товаров через границу.

Также списываются долги по страховым взносам индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, образовавшаяся на 1 января 2017 года.

21 декабря закон приняла Госдума. Во вторник документ был одобрен Советом Федерации.

Напомним, 14 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин предложил освободить россиян от просроченных долгов по налогам. Президент отмечал, что освобождение от долгов по налогам должно произойти «максимально дебюрократическим способом».