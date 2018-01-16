Джонсон назвал КНДР самой серьезной угрозой с начала атомного века

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что угроза, которую представляет собой Северная Корея, является самой серьезной с начала «атомного века», пишут британские СМИ.

«Его (Ким Чен Ына – прим. ВЗГЛЯД) зарождающаяся способность запустить ядерную межконтинентальную баллистическую ракету – это угроза, какой мир не знал с самого начала атомного века», – передает РИА «Новости» слова Джонсона в интервью газете Guardian.

По его словам, существует вероятность того, что «государство-изгой прибегнет к ядерному шантажу будет способно на ядерное уничтожение», что невозможно игнорировать.

Джонсон отметил также, что разделяет позицию по КНДР госсекретаря США Рекса Тиллерсона и заявил, что Китай может ликвидировать опасность, которую представляет собой Северная Корея.

«В конце концов, люди, которые действительно смогут решить проблему (с КНДР – прим. ВЗГЛЯД), – это китайцы», – заявил Джонсон.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что международному сообществу следует продолжать оказывать на КНДР дипломатическое давление, чтобы заставить Пхеньян изменить курс, направленный на развитие ядерной программы.