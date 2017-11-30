Шэрон Стоун рассказала о пережитом инсульте

Актриса Шэрон Стоун накануне выхода сериала Mosaic, где она сыграла одну из главных ролей, в интервью американскому телеканалу CBS призналась, что ее отсутствие на экранах было связано с пережитым в 2001 году инсультом.

По словам актрисы, у нее было не более пяти процентов на то, чтобы выжить, а перенесенный удар повлиял на речь и походку.

«Вся моя жизнь полетела коту под хвост... никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной... Это (Голливуд) – не место, где царит всепрощение», – передает РИА «Новости» слова Стоун.

По словам актрисы, в сам момент кровоизлияния она пережила необычные ощущения.

«Я увидела гигантскую световую вспышку, которая засасывала меня. Я как будто покинула своё тело и вдруг стала видеть покойных друзей и людей, которые при жизни очень хорошо относились ко мне. Я оказалась где-то между мирами. Внезапно «бум!», и я вернулась в свое тело», – рассказала она.

В данный момент Стоун вернулась к полноценной жизни, воспитывая двоих приемных сыновей.

Напомним, в 2012 году известная голливудская актриса Шэрон Стоун после жалоб на сильные головные боли и последующего обморока попала в миланскую больницу.