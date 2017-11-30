Венгрия назвала чрезвычайной ситуацию с правами нацменьшинств на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с правами нацменьшинств на Украине носит чрезвычайно серьезный характер, указав, что Киев не стремится это положение исправить.

«Ситуация носит чрезвычайно серьезный характер, если принимать во внимание тот факт, что никто всерьез не воспринял опасность, которую создает закон об образовании на Украине», - приводит слова Сийярто ТАСС.

Он добавил, что Киев собирается принять новое законодательство, еще сильнее ограничивающее права национальных меньшинств в стране.

Сийярто отметил, что вместо смягчения конфликта Киев делает дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства.

«Так, в обязательном порядке нужно будет демонстрировать украинский перевод диалогов во время театральных представлений, также нужно будет венгерские газеты печатать на двух языках», - отметил Сийярто.

Он также заверил, что Венгрия окажет сопротивление этим мерам с такой же настойчивостью, которая касалась закона об образовании.

Напомним, ранее Венгрия очень активно критиковала украинский закон об образовании, который лишает нацменьшинства ряда возможностей по изучению своего языка. Так, в середине декабря Сийярто призывал Украину «соответствовать европейским ценностям».