Мужчина в Москве выстрелил в прыгавшего на машине дебошира

Возле Белорусского вокзала в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один стал прыгать по автомобилю другого, сообщили в пресс-службе ГУМВД по столице.

Как уточнил собеседник РИА «Новости», инцидент произошел в 00.30 мск. Один из участников конфликта прыгал на кузове машины и повредил зеркала. Владелец автомобиля потребовал от него прекратить дебош, тогда мужчина полез на него с кулаками.

«Владелец автомобиля выстрелил из травматического оружия в воздух, затем в ногу», – сообщили в ведомстве. Участники конфликта установлены, по факту происшествия проводится проверка.

В полиции устанавливают, был ли дебошир в состоянии алкогольного опьянения.