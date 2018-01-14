Бывший член ФИФА признал получение денег из Германии после выбора страны организатором ЧМ-2006

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) катарец Мохаммед бин Хаммам признал, что получил деньги из Германии после победы заявки Берлина на выборах организатора чемпионата мира по футболу 2006 года, сообщает телеканал ZDF.

«На мой счет действительно было зачислено 6,7 млн евро. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили. Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии», – сказал катарец, передает ТАСС.

В то же время глава Азиатской футбольной конфедерации отказался рассказать о предназначении платежа.

Ранее СМИ сообщали, что в 2002 году бывший на тот момент глава компании Adidas Робер Луи-Дрейфус перевел около 6,7 млн евро в заявочный комитет «Германия-2006», руководителями которого были Франц Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях.

По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. Позднее комитет по этике ФИФА начал расследование по этому делу, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.

В 2012 году Мохаммед бин Хаммам был пожизненно отстранен от футбольной деятельности из-за участия в коррупционных схемах. В частности, по данным ФИФА, бин Хаммам покупал голоса на выборах президента организации 2011 года, потратив на это порядка 400 тыс. долларов в пользу своей кандидатуры.

В декабре западные СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация футбола (ФИФА) поддерживают коррупцию и допинг.