«Спартак» извинился за «расистский» твит

Футбольный клуб «Спартак» удалил скандальное сообщение в Twitter, которое в западных СМИ сочли «расистским».

«Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть», – передает ТАСС заявление клуба.

В сообщении подчеркивается, что защитник команды Георгий Джикия «никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил».

Ранее в субботу «Спартак» опубликовал видео, на котором Джикия подошел к разминающимся темнокожим бразильцам и сказал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал обвинения со стороны западных СМИ в Twitter-аккаунте команды. «В «Спартаке» нет расизма, у нас дружная семья», – сказал Фернандо.

Ранее в УЕФА решили наказать молодежный «Спартак» за расизм, а экс-нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк заявил, что расизм в российском футболе в ходе чемпионата мира в 2018 году может стать серьезной проблемой.