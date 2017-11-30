Американская армия собралась влиять на пользователей соцсетей с помощью ботов

Армия США закупает программы для мониторинга ботами постов в мировых социальных сетях и влияния на пользователей.

Американские военные разместили тендер на разработку соответствующего программного обеспечения, сообщает RT. Документ содержит ряд требований к закупке.

«Возможность переводить на английский язык материалы, опубликованные в соцсетях на иностранном языке. Требуемые языки: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский», – сообщается в описании тендера.

Отмечается, что программа должна анализировать отдельные сегменты аудитории с помощью изучения разговорных выражений, особенностей правописания, сленга, сокращений и пиктограмм, используемых в соцсетях.

Требования предполагают автоматический анализ эмоциональной окраски сообщения – является ли оно позитивным, нейтральным или негативным. Программа также должна уметь определить возможность влияния на конкретную аудиторию на основе анализа.

Программа также должна иметь «способность определять, можно ли повлиять на данную конкретную аудиторию, на основе полученных» данных.