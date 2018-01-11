ЦБ возбудил дела против бывших собственников банка «Открытие»

Управление обеспечения прав инвесторов ЦБ возбудило в отношении АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» дела об административных правонарушениях из-за порядка приобретения 30% акций банка «Открытие».

Группа компаний, включая «Открытие Холдинг», «Открытие Н» и банк «Траст», являлась владельцем 74,45% акций банка «ФК Открытие». «Трасту» тогда принадлежали 7,86% акций «Открытия».

«Траст» 28 августа приобрел 100% акций НПФ РГС, который владел 4,97% акций «Открытие». В результате НПФ РГС вошел в группу компаний-владельцев акций банка «Открытие», общий объем акций которых превысил 75%, передает «Интерфакс».

В этот же день банк «Открытие» купил почти 100% «Траста».

По закону акционерам и владельцам ценных бумаг должна была быть направлена оферта, но этого не было сделано.

В сообщении говорится, что АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» «выражают свое недоумение» в связи с возбуждением административных дел, так как сделки по приобретению НПФ РГС и банка «Траст» якобы были проведены за день до введения временной администрации и по настоянию самого ЦБ.

Компании намерены оспаривать в суде «любые наложенные на них санкции».

Напомним, в декабре ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка «Открытие», выкупив его допэмиссию на 456,2 млрд рублей.