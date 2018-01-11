В «Оборонпроме» подтвердили ликвидацию компании

Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» (входит в Ростех) прекратила существование, подтвердила представитель компании.

«У нас произошла ликвидация компании. Все сотрудники уволены», – сказали РИА «Новости» в компании, комментируя публикацию газеты «Коммерсант».

По ее словам, бывший глава «Оборонпрома» Павел Осипов возглавил ликвидационную комиссию.

По данным издания, компания, занимавшаяся консолидацией вертолето- и двигателестроительных активов, выполнила свою задачу, и ее дальнейшее существование признано нецелесообразным.

Дочерние структуры «Оборонпрома» – холдинг «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация – перейдут в прямое управление «Ростеха» в этом году, указано в материале.