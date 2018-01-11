Саперы в Мельбурне взорвали обнаруженную в машине бомбу

В Мельбурне обезврежена бомба, которую правоохранители обнаружили в автомобиле, сообщает полиция австралийского штата Виктория.

Около 2.30 (18.30 среды мск) полицейские заметили Toyota на обочине скоростной автодороги. Номера числились как украденные.

В машине были мужчина и женщина, которые скрылись от полиции. Женщину позднее задержали. Уточняется, что ей 21 год, задержанная «оказывает содействие расследованию», передает ТАСС.

В автомобиле обнаружили самодельное взрывное устройство и множество «других подозрительных предметов». Саперы взорвали бомбу в безопасном месте.