Украинский националист добился увольнения русскоязычного бармена из кафе Борисполя

Бармен в кафе международного аэропорта «Борисполь» отказался общаться с посетителем на украинском языке, из-за чего был уволен, сообщают в соцсетях.

Скандал произошел 7 января в кафе Сup, сообщил профессор ТГМУ Игорь Господарьский.

«Мальчик-бармен, лет 25, принимал у меня заказ на чай, эспрессо, какао, воду и разного рода круассаны. Бармен уже в третий раз (!) на мой украинский упорно отвечает на русском. Я не выдерживаю: «Молодой человек, а вы украинским языком не владеете?» – написал Господарьский в сообществе «И так поймут» в Facebook.

В ответ бармен ответил, что ему «по-русски удобно». Господарьский попытался пристыдить молодого человека, и заявил тому, что в сфере обслуживания работники должны общаться на государственном языке, особенно тогда, когда посетитель обращается к ним на украинском.

«Вам достаточно в аэропорту владеть двумя языками: украинским и английским. Представьте себе, что посетитель бы сейчас обращался к вам немецком или на иврите ...» – приводит профессор свою цитату. По его словам, бармен в ответ произнес фразу «я ваш иврит в ж... видел!».

Господарьский отметил, что после этого на помощь бармену пришел другой сотрудник кафе, который извинился за поведение коллеги. Несмотря на это, бармен успел крикнуть, что клиент «слишком украинизирован».

В соцсетях также сообщается, что руководство кафе уволило бармена после жалобы Господарьского. «Еще раз спасибо дирекции заведения за оперативное реагирование. Очень быстро приняли все необходимые меры», – заключил профессор.