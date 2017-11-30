ФСИН охарактеризовала осужденного за изнасилование Шурыгиной

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов положительно зарекомендовал себя в колонии, был трудоустроен и принимал активное участие в жизни исправительного учреждения, сообщили в пресс-службе управления ФСИН Ульяновской области.

«Руководство исправительного учреждения дало осужденному положительную характеристику, которая впоследствии была рассмотрена судом при принятии решения об условно-досрочном освобождении. Он (Семенов) никаких нареканий со стороны администрации не имел, зарекомендовал себя положительно», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По информации ФСИН, Семенов был трудоустроен и отмечен за активное участие в общественной жизни исправительного учреждения.

Ранее в среду Сергей Семенов, осужденный по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной и вышедший по УДО, заявил, что надеется никогда больше с ней не встретиться.

История Дианы Шурыгиной стала широко известна после появления девушки в одном из телешоу. Она рассказала, Семенов надругался над ней во время вечеринки в загородном коттедже, когда ей было 16 лет. Многие усомнились в рассказе Шурыгиной, отметив, что она вела себя развязно. В итоге 21-летний молодой человек получил восемь лет по обвинению в изнасиловании.