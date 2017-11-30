В ФСБ опровергли сообщения о работе жены Аршавина в спецслужбе

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в ФСБ России, заявили в Центре общественных связей спецслужбы.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», – сказал «Интерфаксу» представитель ЦОС ФСБ, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе Аршавину вместе с детьми и няней сняли с рейса за то, что она отказалась пристегнуться перед взлетом, ходила по салону и не реагировала на замечания экипажа. В «Аэрофлоте» пояснили, что сняли пассажирку с рейса «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Сама же Алиса Аршавина упрекнула «Аэрофлот» в «жестоком» обращении с детьми.

Примечательно, что, по информации СМИ, от имени Аршавиной стали приходить угрозы стюардессе рейса, при этом в сообщениях она подписывалась как «майор ФСБ».