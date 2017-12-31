Палестина отозвала своего посла из Пакистана

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отозвал из Пакистана посла Валида Абу Али за несанкционированное участие в митинге, сообщают СМИ.

Митинг под лозунгом «Защитить Иерусалим от Израиля» состоялся в городе Равалпинди. Были опубликованы снимки посла, выступавшего в присутствии лидера и основателя организации «Джамаат-уд-Дава» Хафиза Саида. Эта организация является политическим крылом террористической группировки «Лашкар-и-Таиба», а сам Саид включен в списки самых опасных террористов ООН.

МИД Палестины назвал участие посла в митинге «непреднамеренной ошибкой, которую, тем не менее, нельзя оправдать», передает РИА «Новости» со ссылкой на Geo TV.