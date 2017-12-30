Рубль за 2017 год вырос к доллару на 6,3%

За 2017 год рубль вырос к доллару на 6,3% и снизился к евро на 6,8%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился до 57,63 рубля, курс евро вырос до 69,23 рубля, передает «Прайм».

За 2017 год цена нефти марки Brent поднялась до 66,63 доллара за баррель, то есть на 17,3%. На конец 2017 года стоимость барреля Brent составляет почти 3,84 тыс. рублей.