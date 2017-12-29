Лавров поделился рецептом поддержания загара

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что использует малейшую возможность, чтобы поддержать загар, и планирует с этой целью покататься на лыжах в Сочи.

Во время интервью программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ ведущий Тигран Кеосаян обратил внимание на загар министра и спросил, не сохранился ли он с тех пор, как глава МИД работал на Шри-Ланке в 1970-х годах.

«Работал четыре года. Да, я его (загар) регулярно поддерживаю», – передает ТАСС слова Лаврова.

На вопрос, не приходится ли для поддержания снова летать на Шри-Ланку, глава МИД ответил, что не только туда, но и в «другие страны, где есть малейшая возможность позагорать».

«В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он признался, что и сейчас катается на лыжах, «но на это уже остается меньше времени».

«Рассчитываю сделать это в Сочи», – сказал Лавров.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике, пошутил над невнимательностью присутствовавшей в зале прессы.