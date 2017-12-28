США заверили Россию в обратимости мер по наблюдательным полетам

«Ответные меры» США, касающиеся имплементации Договора по открытому небу, обратимы, заявил сотрудник госдепартамента.

По его словам, Вашингтон «уважает и будет уважать свои обязательства» по ДОН. США выразили готовность «решать вопросы, относящиеся к имплементации» договора. Американская сторона призвала Москву «конструктивно взаимодействовать» по озвученной США «обеспокоенности».

«Ответные меры США будут носить обратимый характер, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу», – приводит его слова ТАСС.