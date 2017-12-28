Международная федерация лыжного спорта отстранила 11 россиян от соревнований

Все дисквалифицированные комиссией Международного олимпийского комитета российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает FIS.

В пресс-релизе FIS сообщает об отстранении 22 декабря Никиты Крюкова, Натальи Матвеевой и Александра Бессмертных. До этого уже были отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева, передает «Р-Спорт».

Напомним, 5 декабря МОК принял решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде, но разрешил ей выступление в нейтральном статусе. Кроме того, комиссия МОК пожизненно дисквалифицировала многих участников Олимпиады-2014 в Сочи, включая российских лыжников.