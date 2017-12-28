Дом под Екатеринбургом оказался под угрозой обрушения после взрыва

В МЧС предварительно подтвердили угрозу обрушения жилого дома в поселке Садовый под Екатеринбургом, где в четверг произошел взрыв газа.

Как сообщает телеканал РЕН со ссылкой на администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга, на месте ЧП работает спецкомиссия, проходит обследование дома.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном здании, пострадал один человек, его госпитализировали. Из здания эвакуировали сотни людей.