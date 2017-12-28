На Украине заявили о подготовке России к присоединению Крыма с 2008 года

Заместитель начальника штаба ВМС Украины, капитан разведки Анатолий Бургомистренко заявил, что Россия начала подготовку операции по присоединению Крыма более девяти лет назад.

«У нас есть информация, что данная операция готовилась Россией с августа 2008 года», – заявил Бургомистренко, передает «Украинские новости».

По его словам, российские власти начали готовить операцию против Украины после анализа военного конфликта в Южной Осетии.

Одной из причин потери Крыма Украиной разведчик считает предательство в высших эшелонах власти и среди командования ВМС.

Бургомистренко добавил, что в феврале 2014 года первый заместитель командующего ВМС Дмитрий Шакуро отдал приказ уничтожить все разведданные. По словам замначальника штаба, он отказался выполнять команду и сохранил документы.

Напомним, в 2014 году президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не готовилась к присоединению Крыма.