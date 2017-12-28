В Общественной палате ожидают усиления взаимодействия граждан и государства

«Важно обратить внимание на усиление активности граждан. Очень востребованными оказались инструменты общественного контроля, экспертизы», – подчеркнула в комментарии газете ВЗГЛЯД замсекретаря Общественной палаты России Лидия Михеева. В четверг ОП представила доклад, подводящий итоги работы общественных активистов в 2017 году.

Организованное гражданское общество в России постепенно становится важнейшим игроком, участвующим (наряду с властью и бизнесом), в определении повестки дня, формировании ценностей и продвижении общественно полезных практик. Таков главный вывод, сделанный представленном в четверг итоговом докладе Общественной палаты России. В докладе суммируются результаты работы гражданских активистов в 2017 году.

В подготовке документа приняли участие профильные комиссии ОП, члены региональных общественных палат, ведущие эксперты по некоммерческому сектору.

В частности, следует отметить «работу коллег из комиссии по волонтерству», – рассказывает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Примаков. Он напомнил, что предстоящий 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.

Также нельзя не выделить работу комиссии по НКО, члены которой и в частности, руководитель Елена Тополева-Солдунова «очень многое делают» для того, чтобы была поддержана работа социально-ориентированных НКО, добавил собеседник.

Кроме того, «мы провели очень хорошее исследование, призванное вычленить основные проблемы касательно региональных СМИ, и того, как дальше с ними работать. Эта работа уже начата, – рассказал Евгений Примаков о работе возглавляемой им комиссии. – В первую очередь коллег беспокоит экономическое состояние региональных СМИ, которые «находятся в тяжелейшем положении, их необходимо поддерживать».

«Еще хочется выделить идею, которую несколько раз озвучивал секретарь ОП Валерий Фадеев, – это то, как мы можем усилить общественные палаты в регионах, – рассказал Примаков. – Потому что сейчас они довольно слабые и откровенно несамостоятельные. Хочется, чтобы это был такой действенный орган гражданского общества», – подчеркнул Примаков. Он пояснил, что здесь есть разные варианты, которые будут обсуждаться: среди них предложение кандидатур со стороны федеральной Общественной палаты, которые будут ездить в регионы, устраивать там выездные заседания.

Укрепление региональных общественных палат признается приоритетной задачей, решение которой должно обеспечить территории эффективными площадками для поддержки позитивной гражданской активности и ведения гражданского диалога, – говорится в докладе ОП.

«Эта работа уже началась. В следующем году она будет продолжена и найдет свое отражение в докладе», - резюмировал Примаков.

В целом, как отмечают авторы доклада, в последнее время в обществе наметились два ключевых запроса – на диалог с властью и на справедливость. Ответом на эти запросы, по мнению Общественной палаты, должно стать усиление взаимодействия организованного гражданского общества и государства.

Важно «обратить внимание на усиление активности граждан, очень востребованными оказались инструменты общественного контроля, экспертизы», – подчеркивает заместитель секретаря Общественной палаты России Лидия Михеева.

«Без гражданского общества государство быстро превращается в «вещь в себе», действующую исключительно в интересах бюрократической корпорации. И задача гражданского общества держать власть в тонусе, не допускать «бюрократического затишья», в котором реальные проблемы людей затушевываются и годами не решаются, прячутся за высокими, но пустыми словами о «стабильности» и «патриотизме», – подчеркивается в заключительном разделе доклада.

В докладе упоминается, что целях развития диалога общества с властью ОП РФ уже в уходящем году начала перестраивать кампанию форумов «Сообщество», приступила к системной работе по перезагрузке общественных советов при органах власти, инициировала создание дискуссионных клубов при региональных общественных палатах.

В ОП подчеркивают: содержательная гражданская активность, давление гражданского общества на власть никогда не являются работой против государства – напротив, это фундамент социальной стабильности. Так общественный контроль усиливает государственные институты, ведь нерадивый чиновник – не есть государство.

«Уметь видеть в критике не только конфликт, но и возможность найти новое, устраивающее заинтересованные стороны решение проблем – важный навык, который необходим для всех сторон общественной полемики», – отмечают в Общественной палате.