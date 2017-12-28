ОП представила доклад о состоянии гражданского общества

Общественная палата России опубликовала доклад о состоянии гражданского общества за 2017 год, отметив основные задачи в этой сфере.

Авторы доклада отметили, что организованное гражданское общество в России постепенно становится важнейшим игроком, участвующим, наряду с властью и бизнесом, в определении повестки дня, формировании ценностей и продвижении общественно полезных практик.

«На наших глазах добровольчество становится престижным и социально значимым явлением, благотворительность превращается во внутреннюю потребность широких слоев населения», – отметили эксперты, слова которых приводятся на сайте Общественной палаты России.

Как отмечают авторы доклада, в обществе наметились два ключевых запроса – на диалог с властью и на справедливость. Ответом на эти запросы, по мнению Общественной палаты, должно стать усиление взаимодействия организованного гражданского общества и государства. Через такое взаимодействие лежит, согласно докладу, путь успешного будущего нашей страны.

Для диалога общества с властью ОП уже в 2017 году начала перестраивать кампанию форумов «Сообщество», приступила к системной работе по перезагрузке общественных советов при органах власти, инициировала создание дискуссионных клубов при региональных общественных палатах.

Эксперты отметили, что ключевым инструментом во взаимодействии с властью является общественный контроль. За 2017 год Общественной палатой обработано 20 тыс. 264 обращения граждан, проведено 70 общественных экспертиз нормативных правовых актов, определен новый подход к формированию общественных советов при органах власти и оценке результатов их деятельности. Вместе с тем, как следует из доклада, «пока социальный эффект общественного контроля недостаточен». Необходима дорожная карта развития системы общественного контроля, результатом которой станет комплекс мер законодательного, организационного и финансового характера, устанавливающих обязанность учета результатов общественного контроля.

Важной тенденцией последних лет, как отмечается, стало увеличение государственной поддержки третьего сектора в форме президентских грантов, а также через привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, финансируемых из бюджетной системы.

В 2017 году общее финансирование социальных проектов НКО по линии президентских грантов составило около 7 млрд рулей, в двух конкурсах приняло участие рекордное количество организаций, рекордным стал год и по числу НКО-победителей.

С другой стороны, авторы Доклада указывают на целый ряд сложностей, которые должны быть преодолены: в большинстве регионов пока не заработала нормативная правовая база, гарантирующая НКО-исполнителям общественных услуг получение среднесрочного финансирования. Имеются и сложности с регистрацией НКО в реестрах поставщиков социальных услуг, экономической обоснованностью тарифов и компенсационных выплат за оказанные НКО социальные услуги. Общественная палата намерена внимательно следить за ситуацией и продолжать методическую и экспертную работу по этим направлениям.