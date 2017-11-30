Несгораемые обломки «Прогресса» упали в Тихий океан

Несгораемые фрагменты космического корабля «Прогресс МС-06», отстыковавшегося от Международной космической станции, упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщил представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

«Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана», – передает РИА «Новости» слова представителя ЦУП.

Напомним, ранее в четверг произошло штатное отделение космического грузовика «Прогресс МС-06» от МКС.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-06» с космодрома Байконур состоялся в июне.