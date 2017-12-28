«Прогресс» отстыковался от МКС

Произошло штатное отделение космического грузовика «Прогресс МС-06» от МКС, сообщили в Центре управления полетами.

Корабль отстыковали от станции в 04.03 мск, в 07.52 мск ожидается падение его несгораемых элементов в несудоходном районе Тихого океана, передает РИА «Новости».

Напомним, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-06» с космодрома Байконур состоялся в июне.

В июле на «кладбище космических кораблей» затопили «Прогресс МС-05».