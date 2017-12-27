Тиллерсон попросил Лаврова вернуть россиян в СЦКК

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил главу МИД России Сергея Лаврова, чтобы Москва вернула своих наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, сообщили в Госдепе.

Утверждается, что в ходе понедельничного разговора Тиллерсон «попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации», а также снизить уровень насилия, передает РИА «Новости».

Накануне замглавы МИД России Григорий Карасин говорил, что российские офицеры могут вернуться в СЦКК, если изменится позиция властей Украины.

Добавим, что Германия и Франция уже вызвались стать посредниками для возвращения России в СЦКК, который российские офицеры покинули из-за провокаций украинской стороны.