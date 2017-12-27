Борис Титов: Открыть компанию в России стало действительно легче

Вести бизнес – тяжело, а закрыть бизнес, если ты понимаешь, что бизнес не пошел, еще тяжелее, - заявил газете ВЗГЛЯД уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, лидер «Партии Роста» Борис Титов. Так он прокомментировал итоги заседания Госсовета, посвященного росту инвестиционной привлекательности регионов.

«Сейчас каждый предприниматель знает, что сейчас открыть бизнес легко. Но есть и серьезная проблема в том, что закрыть бизнес. Открыть компанию в России стало действительно легче. Вопрос в том, что вести бизнес – тяжело, а закрыть бизнес, если ты понимаешь, что бизнес не пошел, еще тяжелее», - рассказал Титов и посетовал на то, что снять ИП с учета стоит 150 тысяч рублей.

«Был у нас такой случай совсем недавно, когда предпринимателям пообещали гранты на начало бизнеса. По разным регионам - от 60 до 300 тысяч рублей. Но одно было условие: все участники конкурса должны были зарегистрировать свое ИП, что они и сделали», - напомнил Титов.

«Но конкурс выиграло всего 3-5% от участвовавших, а остальные стали должниками, потому что ИП должно платить фиксированную сумму социальных взносов. То есть, придя за 60 тысячами и не получив их, деловые люди получили счет из налоговой на 36 тысяч рублей и больше. Закрыть ИП невозможно, так как висит задолженность, а на следующий год – тоже самое, плюс штрафы и пени», - пояснил омбудсмен, и добавил:

«На сегодня там задолженности - по 400-500 тысяч рублей и закрыть это ИП тоже стоит денег, минимум – 150 тысяч. Вот такие вещи случаются».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выступил в среду на заседании Государственного совета. Заключительное в этом году заседание Госсовета он посвятил по ключевому направлению – повышению инвестиционной привлекательности регионов. Путин напрямую связал формирование удобных, комфортных условий для открытия и ведения бизнеса с повышением реальных зарплат и доходов граждан, подчеркнув, что рост благосостояния граждан является важнейшим приоритетом государства.

Наращивание инвестиций, деловой активности – это не только экономическая, но и политическая задача, потому что ее решение создает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы, благоустройства и улучшения городской среды, экологических проектов. Напомним, эти же задачи Путин озвучивал в том числе на «Форуме действий» ОНФ и на съезде «Единой России».

Комментируя речь Путина на заседании Госсовета, Титов особо выделил президентский тезис о том, что власть, в том числе региональная, «должна не мешать бизнесу, а служить инструментом его развития» и что региональные управленческие команды ответственны перед президентом за инвестиционную динамику.

«Многое зависит от настроя самих региональных команд. Очень характерна разница между командами, - отметил Титов. - Одни думают, как больше денег получить на дотации из центра и на это жить. Они считают, что лучше сидеть в коридоре, поплакаться в одном из кабинетов Министерства финансов и получить еще дополнительные субвенции и в целом дополнительные деньги от федерального бюджета».

А другие команды, по словам Титова, настроены на развитие региона, на привлечение бизнеса, на строительство новейших предприятий. «К таким относятся Калужская и Ульяновская области, Краснодарский край, Москва и Подмосковье. У них мозги настроены на то, что основным доходом государства должны стать налоги от бизнеса. Чем больше ты привлечешь предпринимателей – тем лучше живется регионам», - пояснил омбудсмен. - В этом психология разницы команд. Развиваются только те, кто настроен на работу с бизнесом».

«Кроме того, что нужно создать условия – еще многое зависит от федеральной политики: рейтинг регионов они готовят, делают целевые карты для регионов по отдельным направлениям. То есть губернаторам методологически понятно, что нужно делать», - заявил он.

Напомним, Путин в своей речи привел пример: на фоне общего снижения инвестиций в 21-м регионе они, наоборот выросли, причем в 10 из них – почти на 40%. Опыт этих регионов, по словам президента, будет распространен на другие субъекты.

Системный подход к улучшению делового климата уже принес свои результаты: Национальная предпринимательская инициатива позволила отменить более 50 избыточных административных процедур, существенно сократив время, которое требуется на открытие бизнеса. Например, за последние пять лет срок регистрации собственности сокращен с 43 до 13 дней, регистрации предприятий – с 30 до 10 дней, подключения к электросетям – с 281 до 83 дней. За последние два года время на подготовку документов и прохождение границы при экспорте товаров сократилось со 139 до 97 часов.

В речи на Госсовете Путин также напомнил о масштабных задачах по развитию регионов, обозначенных в Основах государственной политики регионального развития страны. В следующем году правительство примет стратегию долгосрочного пространственного развития страны, в которой для каждого региона будут определены конкурентные преимущества и точки роста.

На их основе будут корректироваться соответствующие государственные и муниципальные программы, планы естественных монополий по размещению транспортных, энергетических, социальных объектов. Это в том числе позволит задать на долгосрочный период внятные, предсказуемые ориентиры для реализации частных инвестиционных инициатив и бизнес-проектов.

Важным фактором инвестиционной привлекательности регионов Путин назвал их финансовую устойчивость, вновь призвав регионы избавляться от закредитованности. Государственные меры поддержки уже позволили существенно сократить долговую нагрузку регионов. Выполнение соглашений о реструктуризации станут показателем эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств.