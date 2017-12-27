Онищенко сказал, почему россиянам не стоить ездить в экзотические страны на Новый год

Российским гражданам стоит воздержаться от поездок в экзотические страны на Новый год, сказал депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Онищенко сказал РИА «Новости», что тем, у кого есть возможность поехать куда-то на новогодние каникулы, не стоит резко менять климат. «Никаких Сингапуров, никаких Доминикан, отдыхать нужно в своем климатическом поясе», – подчеркнул депутат.

Он допустил, что жители столицы могут съездить «на наш российский юг», но «никакой экзотики». «Возвращаться придется перед Крещением, а в Крещение у нас всегда морозы», – предупреждает бывший главный санитарный врач России.

«И эти резкие перепады, какой бы ни был тренированный организм, для него это будет большим испытанием, а для старших возрастных групп и для детей это вообще [опасно] (…), может даже вызвать какие-то заболевания», – сказал он.

По словам Онищенко, во время праздников и в случае хорошей погоды стоит бывать на воздухе, больше гулять. Он также посоветовал «долго не засиживаться», а «на утро со свежей головой, подтянутым и отдохнувшим, с хорошим, позитивным зарядом, продолжить празднование».